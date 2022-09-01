Строительство школы на 825 мест началось в Городце ФОТО: пресс-служба администрации Городецкого района

Строительство школы торжественно стартовало в микрорайоне «Невский» города Городец 31 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Сегодняшнее мероприятие – настоящий праздник для всех нас. Мы надеемся, что к 2024 году наши дети войдут в новые уютные классы, оснащенные самым современным оборудованием и технологиями. Мы будем стремиться к тому, чтобы долгожданный проект был успешно реализован, – отметила заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Елена Перенкова.

По данным ведомства, контракт на строительство школы заключен с подрядной организацией ООО «Промстрой НН». Будущее здание школы рассчитано на 825 мест. Оно будет состоять из трех наземных и одного цокольного этажей. В учебном заведении разместятся классные кабинеты, пищевой и медицинский блоки, а также игровые и спальные комнаты для групп «продленки».

В пресс-службе правительства области отметили, что в будущий фундамент школы была заложена капсула времени. Она содержит послание потомкам от учеников школы №1 имени Героя Советского Союза А.В. Ворожейкина.