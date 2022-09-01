В школе № 7 в День знаний открыли экспозицию, посвященную ее выпускнику Александру Зенковичу

В Дзержинске проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В школе № 7, куда в этом году отправились учиться более 100 первоклассников, сегодня открыли музейную экспозицию, посвященную выпускнику школы – прапорщику Александру Зенковичу, погибшему в этом году в ходе спецоперации на Украине.

«Сегодня каждый из вас, ребята, вступает в интересный мир под названием «Школа». Конечно, мы все, взрослые, ждем от вас хороших оценок. Но еще больше мы ждем от вас интереса не только в рамках школьной программы. Поздравляю первоклассников, уважаемых учителей и родителей! Пусть дети радуют вас успехами и достижениями, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Выпускник этой школы Александр Зенкович проявил себя как настоящий герой. Он погиб, спасая чужие жизни: настоящий русский солдат, воин, самоотверженный человек. Память о нем будет жить в стенах его родной школы, и уверен, ее педагоги и ученики, в том числе первоклашки, сделают для этого все возможное».

По словам директора школы № 7 Владимира Короткова, сейчас в экспозиции представлены личные вещи, парадная форма, школьные грамоты и фотографии Александра, предоставленные его родителями

«Будем развивать экспозицию, посвященную Саше, вместе с нашими педагогами и учениками, расширять и знакомить с ней всех ребят, сохраняя память о настоящем герое и русском воине – мужественном, стойком и смелом. Благодарю семью Саши и отдельно его маму, которая сегодня провела патриотический урок для учеников восьмого класса и рассказала о том, каким он был в школе, как учился и почему выбрал такой путь, – поделился директор школы № 7 Владимир Коротков. – Более того, планируем осенью провести соревнования имени Александра Зенковича».

Всего в школу № 7 в 2022 году пришли более 850 учеников. В целом же в Дзержинске сегодня за парты сели более 23 тысяч ребят, в том числе более 2 тысяч первоклассников.