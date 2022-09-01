Компания «ЛУКОЙЛ» помогает школам

В преддверии нового учебного года заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил ход ремонтных работ в здании МАОУ «Средняя школа № 8» города Кстово.

Благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в учебных классах второго этажа школы деревянные окна заменены на пластиковые. Также в этом году были приобретены сантехнические товары для ремонта системы отопления в бассейне ДОК «Водяной» школы.

«Для нас безопасность всегда на первом месте. Очень рад, что успели заменить окна в школе к новому учебному году. Лично проверил качество выполненных работ. Уверен, что школьникам будет комфортно заниматься в светлых классах», – сказал Антон Гребень.