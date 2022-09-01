АО «Транснефть-Верхняя Волга» подключило реконструированный участок нефтепровода в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький - Рязань-2 в Кстовском и Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области.

Работы на МНПП проводились с октября 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель - обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов.

Общая протяженность реконструированного участка трубопровода составляет более 8 км. Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы. Завершены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика трубопроводов. Произведена укладка трубопровода для транспортировки автомобильного бензина. После этого специалисты произвели технологическое подключение участка к магистральному нефтепродуктопроводу.

Подключение проводилось в период плановой 52 часовой остановки транспортировки топлива по МНПП. В работах были задействованы более 31 человека и 11 единиц спецтехники.

Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Транспортировка топлива по МНПП была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.