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Общество1 сентября 2022 8:52

Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 1 сентября

Поздравление с Днем знаний появится на гранях телебашни
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 1 сентября

Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 1 сентября

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородской телебашне зажжется архитектурно-художественная подсветка 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Динамические световые композиции в осенних тонах украсят высотную доминанту города в честь Дня знаний. Они будут работать 1 сентября с 20.00 до 23.00. Также на гранях башни появится поздравление с праздником.

Напомним, в дни проведения международного фестиваля медиаискусства Intervals 2022 в Нижнем Новгороде, телебашню украшала специальная видеооткрытка-приветствие.

В городе иллюминация телебашни работает в дни федеральных и региональных праздников, а также сопровождает памятные даты и социальные акции.

По данным правительства, любой желающий в честь своего личного повода может включить подсветку на нижегородской телебашне, воспользовавшись приложением «Башня света».