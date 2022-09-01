В «Нижновэнерго» завершился восьмой трудовой сезон Студенческих энергетических отрядов

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» завершился очередной трудовой сезон Студенческих энергетических отрядов.

В этом году на энергетических объектах работали 2 студенческих отряда – «Энергия» и «220 вольт», в которые вошли 33 студента, обучающихся на соответствующие специальности в высших и средних специальных учебных заведениях Нижегородской области.

Все участники студотрядов на время работы были официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой, прошли обучение и проверку знаний на вторую группу по электробезопасности. За полтора месяца они смогли на практике освоить профессию энергетика: поучаствовать в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта, уборке порубочных остатков при расчистке просек, нанесении диспетчерских наименований.

В рамках завершения трудовой деятельности для членов студенческих энергетических отрядов сотрудники «Нижновэнерго» организовали экскурсию на подстанцию «Стрелка». Специалисты филиала рассказали ребятам про основные технические характеристики энергообъекта, внутреннее устройство подстанции, принципы его работы и возможности. Знакомство с такими значимыми объектами энергетической отрасли – это важный этап в процессе профессиональной ориентации будущих молодых специалистов.

Подобная практика стала традиционной для «Нижновэнерго» – работа студенческих энергетических отрядов проходит в филиале уже в восьмой раз.

«Филиал поддерживает традицию трудового воспитания молодежи. Это позволяет нам не только укрепить имидж энергетических профессий среди молодых специалистов, но и заложить прочный фундамент для нашей отрасли, ведь таким образом мы формируем кадровый резерв, обладающий не просто теоретическими знаниями, а имеющий ценные практические навыки деятельности в электросетевом комплексе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.