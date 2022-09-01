Нижегородский водоканал продолжает отключать воду у злостных должников

Десятки домов в Нижнем Новгороде и Кстовском районе были отключены от централизованного водоснабжения за 4 месяца 2022 года - с мая по август. Причина проста - систематическое игнорирование собственниками своих обязательств по оплате счетов за холодную воду и водоотведение.

Напомним, что в соответствии с законодательством, основанием для применения таких мер, как отключение, становится наличие у потребителя задолженности, превышающей сумму 2 месячных оплат. На 31 июля количество должников исчислялось более, чем 60 тысячами человек, а долги населения за услуги АО «Нижегородский водоканал» составили 600 млн. рублей.

- АО «Нижегородский водоканал» ведется активная работа по принудительному взысканию имеющейся задолженности, - говорит начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова. – Отключение не становится для абонентов неожиданностью. Предварительно им рассылаются долговые извещения, информирующие об имеющейся задолженности и предупреждающие о возможных санкциях в случае неоплаты. Часть должников изыскивает средства и погашает свои долги, так поступили более 50% абонентов. В случае, если к образованию задолженности привели сложные жизненные обстоятельства, водоканал предлагает заключить соглашение о реструктуризации (если задолженность не взыскана судом и не является предметом судебного рассмотрения). Это помогает абонентам выйти из реестра недобросовестных и рассчитаться с долгами.

Неплательщики должны также помнить, что отсутствие своевременной оплаты коммунальных услуг может повлечь арест имеющихся расчетных счетов должников, а также временное ограничение на выезд.