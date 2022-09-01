Жители многоквартирных домов в Нижнем Новгороде приняты на прямые расчеты за электроэнергию

С 1 октября 2022 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения с ЗАО «Жилищная управляющая компания» в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

В связи с нарушением обязательств данной управляющей компанией по опла-те за электроэнергию в отношении многоквартирных домов (МКД), на прямые расчеты за электроэнергию (за исключением расчетов за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах) принимаются жители многоквартирных домов, расположенных по адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165 корп.2

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 189/24

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 191

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 195

г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.5 корп. 5

г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.5 корп. 6

г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.7 корп. 1

г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.7 корп. 3

г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.7 корп. 4

г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96 корп. 1

г. Нижний Новгород, ул. Моховая, д.11

г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 22 корп. 2

Граждане-потребители, проживающие в указанных МКД, с 01 октября 2022 года принимаются «ТНС энерго НН» на прямые расчеты для оплаты за коммунальную услугу по электроснабжению. Обращаем внимание новых клиентов, что передавать показания приборов учета необходимо напрямую в «ТНС энерго НН» до 25 числа каждого месяца.

Передать показания счетчиков и получить консультацию специалиста по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте «ТНС энерго НН», по телефону Единого контактного центра 8 (831)233 09 70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения «ТНС энерго».

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками квартир данных МКД и «ТНС энерго НН» не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок.

По всем вопросам жители МКД могут обратиться в Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова 3Б или по телефону контактного центра 8 (831)233-09-70.