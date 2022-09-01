Нижегородские «Метеоры» выйдут в навигацию по Волге в 2023 году Фото: Кристина БЕРБАСОВА

«Метеоры» выйдут в навигацию по Волге в Нижнем Новгороде уже в 2023 году. Об этом на федеральном Просветительском марафоне «Знание» рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» был разработан горьковским ЦКБ имени Р.Е. Алексеева.

Напомним, с начала навигации в 2022 году «Валдаи» перевезли 46 700 пассажиров.

Ранее сообщалось, что для возобновления межрегиональных маршрутов до Казани и Костромы потребуются именно скоростные СПК "Метеор 120Р", а не привычные "Валдаи 45Р", поскольку первые имеют больший запас хода без необходимости дополнительной заправки – 600 км. Кроме того, "Метеор" вмещает до 120 пассажиров, тогда как "Валдай" – не более 45 пассажиров, а запас его хода ограничен 400 км.

– Мне приходится бороться. Я всем «наверху» говорю, что Нижний Новгород должен получить «Метеор». А за ним очередь просто огромная. Но мы добьемся своего обязательно, – отметил Глеб Никитин.