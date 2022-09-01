Олег Лавричев: «Годы учебы в школе – один из самых важных и незабываемых периодов в жизни человека»

Уважаемые учащиеся и преподаватели Нижнего Новгорода!

Дорогие нижегородцы!

Годы учебы в школе – это, без сомнения, один из самых важных, насыщенных и незабываемых периодов в жизни человека. Для каждого школа становится первым ответственным делом, с которого начинаются шаги в новую жизнь, полную надежд и переживаний, верных друзей и любимых учителей. Немало труда тратят они, чтобы школьные стены стали для детей вторым домом, куда идешь с радостью!

Кто-то из вас сегодня с трепетом и волнением впервые переступит школьный порог, для кого-то в конце этого года уже настанет время проститься со школой, а значит – ощутить ответственность и сделать выбор, который определит всю дальнейшую жизнь!

Образование – это надежный фундамент, на котором строится будущее каждого человека. Нет сомнения в том, что без знаний не может быть созидания и творчества, свободы и мудрости. Именно в школе мы постигаем азы всех наук, изучаем традиции и культуру нашего народа, а значит школа является важнейшим звеном в передаче знаний и ценностей из поколения в поколение.

Пусть новый учебный год будет плодотворным и интересным! Пусть перед вами открываются новые горизонты! В добрый путь по дороге знаний!