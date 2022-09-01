В Дзержинске названы лучшие трудовые подростковые бригады в 2022 году

По традиции в конце лета в Дзержинске подводятся итоги городского конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада», организуемого совместно администрацией города и Центром занятости населения. В 2022 году его участниками стали 24 трудовые бригады из 24-х учреждений города, в том числе из молодежных центров «Созвездие» и «Отечество».

В этом году конкурс проходил в четырех номинациях – «Трудовой десант», «Лучшее учреждение – организатор трудовых подростковых бригад», «Лучшая трудовая подростковая бригада 2022» и – впервые – «Лучший работодатель – организатор трудовых подростковых бригад».

«Привычка трудиться – одна из самых нужных и полезных в жизни, и воспитывать ее нужно с детства. Хорошо, что наши школьники это понимают и сами стремятся попасть в летние трудовые бригады при своих школах. Учитывая эту тенденцию, в 2022 году мы увеличили финансирование и трудоустроили на 112 подростков больше, чем прошлым летом. Ребята хорошо поработали и, уверен, довольны результатом. К тому же за свой труд они получили материальное вознаграждение, которое смогут потратить на свое усмотрение. Поздравляю всех победителей и призеров и желаю удачи в новом учебном году!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, что по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова в 2022 году на организацию временной трудовой занятости из городского бюджета было выделено более 4,5 млн рублей – на 1 млн больше, чем в прошлом году.

Среди школьных трудовых бригад в 2022 году лучшей стала бригада «Помогатор» школы № 26. Лучшим учреждением-организатором трудовой бригады был признан социально-досуговый центр «Созвездие», а в номинации «Трудовой десант» уверенную победу одержал центр патриотического воспитания «Отечество» и его «Доблестная бригада» в составе 20 человек. Именно она примет участие в областном этапе конкурса с 17 сентября по 25 октября.

Также в этом году в конкурсе была номинация для работодателей, предоставляющих рабочие места для подростков. Победителем в ней было признано ООО «Синтез Ока», второе место заняли два муниципальных учреждения – МБУ «Город» и Дворец культуры химиков, а замкнуло тройку призеров АО «Дзержинское». Всего с июня по август в них было трудоустроено 29 дзержинских подростков. В их обязанности входило выполнение работ, для которых не нужна специальная квалификация, – уборка территории, высадка цветов, обрезка кустарников и уход за зелеными насаждениями, мелкий ремонт мебели и т.п.

Отметим, что при подведении итогов конкурса комиссия оценивала численность трудовой бригады и наличие отзывов о ней, период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, наличие дневника бригады, фотографий и видеопрезентаций.