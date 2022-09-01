Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 6:26

Нижегородские учителя пожаловались на требование оформить Fan ID

Педагоги из разных школ пишут, что их заставляют делать паспорт болельщика
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские учителя пожаловались на требование руководства школ оформить Fan ID – так называемый паспорт болельщика, который с этого сезона необходим для посещения футбольных матчей. Об этом педагоги сообщили на странице губернатора в соцсети Вконтакте.

- Зачем он нам? Мы на стадион не ходим. Насколько я знаю, это должно быть добровольно! Или в Нижнем Новгороде свои законы? – написала Анастасия Б.

Ее поддержала коллега из Кстова.

- В июле пришла разнарядка всем педагогам школ и детских садов в приказном порядке зарегистрироваться в этой программе и получить паспорт болельщика, за ним ещё и в МФЦ идти... И вот куда они нам нужны? – задается вопросом Наталья Б.

На жалобы учителей отреагировала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. Она попросила уточнить номер школы и пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, закон о введении паспорта болельщика вступил в силу этим летом, и с 4 июля началась процедура его оформления. Пластиковая карточка с личными данными нужна для посещений матчей Российской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. В ответ на это фанатские движения более десятка российских клубов заявили, что будут бойкотировать матчи.

Как оформить Fan ID в Нижнем Новгороде, можно узнать здесь.