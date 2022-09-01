Нижегородские учителя пожаловались на требование оформить Fan ID

Нижегородские учителя пожаловались на требование руководства школ оформить Fan ID – так называемый паспорт болельщика, который с этого сезона необходим для посещения футбольных матчей. Об этом педагоги сообщили на странице губернатора в соцсети Вконтакте.

- Зачем он нам? Мы на стадион не ходим. Насколько я знаю, это должно быть добровольно! Или в Нижнем Новгороде свои законы? – написала Анастасия Б.

Ее поддержала коллега из Кстова.

- В июле пришла разнарядка всем педагогам школ и детских садов в приказном порядке зарегистрироваться в этой программе и получить паспорт болельщика, за ним ещё и в МФЦ идти... И вот куда они нам нужны? – задается вопросом Наталья Б.

На жалобы учителей отреагировала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. Она попросила уточнить номер школы и пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, закон о введении паспорта болельщика вступил в силу этим летом, и с 4 июля началась процедура его оформления. Пластиковая карточка с личными данными нужна для посещений матчей Российской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. В ответ на это фанатские движения более десятка российских клубов заявили, что будут бойкотировать матчи.

Как оформить Fan ID в Нижнем Новгороде, можно узнать здесь.