Продавщица мороженого избила мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продавщица мороженого избила и унизила ребенка с аутизмом на глазах у его матери. Инцидент произошел 30 августа на Нижневолжской набережной, сообщают «Вести - Приволжье».

Женщину, торгующую мороженым, возмутило поведение особенного ребенка, который гулял по набережной вместе с мамой. Продавщица схватила мальчика за шею, стала хлестать руками и кричать: «Он у вас ненормальный! Зачем вы выпускаете его в общественное место? Он распугал всех детей! Ходите со справкой!». Неадекватное поведение взрослой женщины мама ребенка сняла на видео, а позднее написала заявление в полицию.

К расследованию инцидента уже подключилась прокуратура. По данным прокуратуры Нижегородской области, здоровью ребенка был причинен вред.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также поставлено на контроль процессуальное решение правоохранительных органов по данному факту, - сообщили в ведомстве.