Реконструкция перекрестка на улице Акимова завершилась в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Реконструкция сложного транспортного участка на перекрестке улиц Сергея Акимова и Пролетарской закончилась 31 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Там 16 направлений движения транспорта и пешеходов. До семи тысяч автомобилей в час проезжает в часы пик. Уверен, почти каждый автолюбитель в нашем городе хоть раз, но попадал там в дорожный затор, – отметил Юрий Шалабаев.

Также нелегко приходилось и пешеходам до завершения реконструкции. Чтобы дойти до остановки, было необходимо пересечь улицу Сергея Акимова несколько раз. Из-за этих трудностей некоторые люди перебегали проезжую часть, нарушая ПДД.

По словам Юрия Шалабаева, теперь участок дороги на перекрестке соответствует нормативам – установлены светофоры, обозначены островки безопасности.

Специалисты также отмечают, что пропускная способность улицы Акимова увеличилась. В направлении улицы Мурашкинской она возросла на 20-30%, а в обратном направлении – на 12%.