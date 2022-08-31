ФК «Пари Нижний Новгород» сенсационно обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0 ФОТО: сообщество «ФК «Пари Нижний Новгород» ВКонтакте

ФК «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче группового этапа Кубка России 31 августа. Об этом сообщил корреспондент «КП – Нижний Новгород» с футбольного матча.

На 10 минуте игры Александров открывает счет 1:0.

На 31 минуте вратарь «Локомотива» Гилерме покинул поле под аплодисменты нижегородцев. На замену ему вышел Савин, 60 номер.

В первом тайме обе команды имели массу возможностей, чтобы изменить счёт на табло.

На 61 минуте Александров оформляет дубль.

Следующий матч ФК «Пари Нижний Новгород» состоится 3 сентября в 15:00 с командой «Факел».

Ранее сообщалось о матче на стадионе «Нижний Новгород» 27 августа 2022 года. Дюжина желтых карточек, два пенальти и одно удаление – такой была игра вничью между «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо»