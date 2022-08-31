Школьники нашли коробку с 400 патронами в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ученики общеобразовательной школы № 54 Нижнего Новгорода обнаружили металлическую коробку с боевыми патронами. Это произошло во время прогулки по берегу реки Старка в Советском районе в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Найдя коробку, школьники сразу сообщили об этом взрослым. Самостоятельно они не стали перемещать потенциально опасный предмет. Потом информацию о произошедшем передали в районный отдел нижегородской полиции и на место выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что в коробке находилось более 400 патронов.

29 августа 2022 года в ГУ МВД России по Нижегородской области ребят наградили «за помощь и содействие работе органов внутренних дел при раскрытии преступлений».

Благодарственные письма, памятные подарки и конечно признательность за ответственность и активную гражданскую позицию – так поощрили мальчиков руководство министерства и Общественный совет нижегородской полиции.

– Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность помочь. Это вселяет уверенность в том, что наше будущее– в надежных руках, – отметил Генерал-майор внутренней службы Владимир Генералов, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Нижегородской области