Худрук Княгининского дома культуры умерла на рабочем месте

Работницу МБУК «Культурно-досуговое объединение Княгининского района» обнаружили лежащей на полу в фойе . Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Художественный руководитель была найдена 30 августа 2022 года в 13.40 в здании Островского СДК без признаков жизни. Она умерла в возрасте 58 лет.

Причины и обстоятельства происшедшего выясняются. Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование.

Ранее сообщалось, что 19-летний разнорабочий получил тяжёлые травмы, упав с крыши ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ" в Нижегородской области 7 августа 2022 года. Тогда Чкаловская ЦРБ получила предостережение от Госинспекции труда в Нижегородской области о недопущении нарушений обязательных нормативных требований охраны труда, которые могли привести к несчастному случаю.