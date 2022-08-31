Пик заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области может прийтись на середину сентября

Подъем заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области может прийтись на середину сентября. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал в прямом эфире на странице ЦУРа Нижегородской области.

– Пик этой волны придётся примерно на середину сентября. Это тогда, когда подавляющее большинство людей вернется из отпусков, когда дети вернутся в школы и ещё несколько дней на инкубационный период, а дальше, начиная с 8 сентября, будет пик заболеваемости, – рассказал чиновник. – Бояться ни в коем случае не надо, мы уже научились жить с коронавирусом, знаем многое о нём, как и он о нас знает, поэтому постоянно мутирует. Мы уже понимаем, что можно делать, что нельзя, какие меры ограничительные работают, а какие нет. Эту волну мы встречаем во всеоружии.

Министр отметил, что в регионе имеется вся необходимая медицинская техника и оборудование, а также лекарственные препараты, помогающие преодолевать симптоматику коронавируса. Также специалисты знают, как проводить постовидную реабилитацию, что должно помочь множеству пациентов.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области растет число людей, желающих вакцинироваться от COVID-19 на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью.

В связи с этим Роспотребнадзор также рекомендовал нижегородцам носить маски в общественных местах: в транспорте, магазинах, на работе и учебе. Обязательным соблюдение масочного режима стало для работников и посетителей учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов. Маски также ввели в поликлиниках и больницах: их должны носить и медики, и пациенты.

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