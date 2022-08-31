ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стало лауреатом конкурса «Нижегородская марка качества»

31 августа 2022 г. в Гербовом зале Нижегородской Ярмарки состоялось вручение наград в рамках конкурса «Нижегородская марка качества» нижегородским промышленным предприятиям.

Лауреатом конкурсной программы стало ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в номинации «Промышленные товары для населения» за выпуск вяжущего битумного PG64-34.

Битумные вяжущие марки PG отличаются наличием расчета температурного диапазона эксплуатации и транспортных нагрузок, тем самым существенно снижая колейность и возникновение трещин на покрытии. Исходное сырье для изготовления битумов ЛУКОЙЛ, получаемое прямо на НПЗ, обеспечивает целостность структуры материалов, а вместе с тем и лучшее качество получаемой продукции. ЛУКОЙЛ предлагает полный комплекс работ - подбор марки битума PG; оптимальной асфальтобетонной смеси с помощью собственного передового научно-исследовательского центра, который расположен на территории предприятия; логистику на уникальных битумовозах. В прошлом году было запущено производство продукта на модернизированных мощностях, а в этом – уже получило высокую оценку. Новый продукт стал еще одним вкладом Компании «ЛУКОЙЛ» в повышение качества автодорог в России.

В преддверии Дня работников нефтяной промышленности такой подарок особенно символичен. Теперь Кстовский НПЗ сможет принять участие в федеральном конкурсе "Сто лучших товаров России". Кстати, эта конкурсная победа для Компании «ЛУКОЙЛ» в этом году не первая. Ранее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уже стало лауреатом региональной премии общественного признания в сфере благотворительности "Нижегородский Феникс".