Олег Лавричев и Юрий Шалабаев вручили Владыке Георгию удостоверение и знак отличия Почетного гражданина Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и глава города Юрий Шалабаев вручили удостоверение, знак отличия и нагрудную ленту Почетного гражданина города Нижнего Новгорода митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.

Как отметил спикер городской Думы, митрополит Георгий многое сделал для развития просвещения и сохранения культурно-исторического наследия Нижегородского края, внес значительный вклад в восстановление памятников архитектуры и строительство новых храмов.

«Спасибо за эту большую награду! Я уже давно стал настоящим нижегородцем. Будем и впредь трудиться с усердием во Славу Божию, Богохранимого Отечества и царственно поставленного града Нижний Новгород!» – сказал Владыка Георгий.

Справка.

В 2022 году решением городской Думы звание «Почетного гражданина» присвоено 13 нижегородцам, внесшим наибольший вклад в развитие города. Церемония вручения удостоверений и знаков отличия Почетным гражданам города состоялась накануне празднования 801-летия Нижнего Новгорода 18 августа. Традиция занесения имен особо выдающихся личностей в Книгу почета города насчитывает уже почти полтора века – с 1881 года.