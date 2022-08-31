Прощание с Александром Скульским пройдет 3 сентября в Нижегородской филармонии. Фото: Нижегородская государственная филармония им. Ростроповича

Прощание с дирижером Александром Скульским пройдет 3 сентября в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии. Траурная церемония состоится с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает Нижегородская государственная филармония имени Ростроповича.

Дирижер симфонического оркестра и художественный руководитель Нижегородской филармонии Александр Скульский ушел из жизни 30 августа на 81-м году жизни. Еще две недели музыкант был в строю и выступал с оркестром в Александровском саду, но ранним утром в минувший вторник сердце маэстро остановилось.

Александр Скульский впервые выступил с нижегородским симфоническим оркестром 55 лет назад: его дебют состоялся 12 июля 1967 года на летней эстраде Волжского откоса. Он являлся бессменным художественным руководителем Нижегородской филармонии с 2000 года, имел звание народного артиста России и являлся почетным гражданином Нижнего Новгорода.