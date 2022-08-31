Умерла Галина Марунина, заслуженный учитель РФ

Прощание с Галиной Маруниной состоялось 31 августа.

Заслуженный учитель РФ Галина Марунина ушла из жизни, сообщает «Образование 52».

Министр образования, науки и молодежной политики в регионе Ольга Петрова уже выразила соболезнования по поводу произошедшего.

- Мои соболезнования родным и близким Галины Николаевны Маруниной. Заслуженный учитель России, обладатель множества наград, воспитавшая не одно поколение нижегородских детей, Галина Николаевна многие годы проработала учительницей начальных классов в школе №186, - сказала она.

Прощание с Галиной Маруниной состоялось 31 августа в храме в честь Владимирской-Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества, который находится на Бекетова, 61.