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Общество31 августа 2022 13:12

Умерла Галина Марунина, заслуженный учитель РФ

Прощание с Галиной Николаевной состоялось в Нижнем Новгороде 31 августа
Мария СОРОКИНА
Прощание с Галиной Маруниной состоялось 31 августа.

Прощание с Галиной Маруниной состоялось 31 августа.

Заслуженный учитель РФ Галина Марунина ушла из жизни, сообщает «Образование 52».

Министр образования, науки и молодежной политики в регионе Ольга Петрова уже выразила соболезнования по поводу произошедшего.

- Мои соболезнования родным и близким Галины Николаевны Маруниной. Заслуженный учитель России, обладатель множества наград, воспитавшая не одно поколение нижегородских детей, Галина Николаевна многие годы проработала учительницей начальных классов в школе №186, - сказала она.

Прощание с Галиной Маруниной состоялось 31 августа в храме в честь Владимирской-Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества, который находится на Бекетова, 61.