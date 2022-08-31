Нижегородцы могут оставлять заявки по телефону на откачку воды после дождя

Дежурство водооткачивающей техники организовано во всех районах города Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода могут оставлять заявки по телефону на откачку воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Дежурство специальной техники организовано во всех районах города в связи с прогнозируемыми ливнями.

– Кроме того, водооткачивающая техника и сотрудники коммунальных служб работают в тех районах города, где ночью и утром шел дождь, - отметил Юрий Шалабаев.

По данным администрации, жители каждого района Нижнего Новгорода могут обратиться по вопросу подтопления территории в отделы коммунального хозяйства.

Напомним, неблагоприятная погода ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 31 августа. Синоптики прогнозируют грозы, локальные ливни и град.

КОНКРЕТНО:

Куда обращаться по вопросу устранения подтоплений:

Жители Автозаводского района могут звонить в управление благоустройства и содержания дорог Автозаводского района - 293-35-13 или подрядную организацию МБУ «РЭД» - 269-16-26.

В Приокском районе можно обратиться в отдел коммунального хозяйства и содержания дорог районной администрации по телефону 465-51-87.

Жители Канавинского района могут оставить заявку на откачку по телефонам: 246-14-29; 246-00-81 – приемная администрации Канавинского района; 246-16-37; 246-16-20 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района; 246-10-00 – АО «ДК Канавинского района»; 217-33-88; 283-89-33 – ООО «ДУК «Заречье»; 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП «ГУК».

В Советском районе – дежурному администрации Советского района по номеру 417-25-01, МБУ «РЭД» -269-16-26, или в управление коммунального хозяйства администрации Советского района - 417-11-36.

В администрации Нижегородского района для жителей работает круглосуточный телефон дежурного: 433-87-10.

Жители Сормовского района могут обратиться по телефону 222-03- 17, а по вопросу устранения подтоплений на придомовых территориях - в свою управляющую компанию.

В Московском районе круглосуточно можно оставить заявку по номеру – 270-35-01.

Жители Ленинского района могут оставить заявку на откачку воды на муниципальной дороге в МБУ «РЭД» по номеру телефона: 269-16-26. Если дорога относится к придомовой территории, обращаться необходимо в свою управляющую компанию.