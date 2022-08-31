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Общество31 августа 2022 12:00

Нижегородцы могут оставлять заявки по телефону на откачку воды после дождя

Дежурство водооткачивающей техники организовано во всех районах города
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дежурство водооткачивающей техники организовано во всех районах города

Дежурство водооткачивающей техники организовано во всех районах города

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода могут оставлять заявки по телефону на откачку воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Дежурство специальной техники организовано во всех районах города в связи с прогнозируемыми ливнями.

– Кроме того, водооткачивающая техника и сотрудники коммунальных служб работают в тех районах города, где ночью и утром шел дождь, - отметил Юрий Шалабаев.

По данным администрации, жители каждого района Нижнего Новгорода могут обратиться по вопросу подтопления территории в отделы коммунального хозяйства.

Напомним, неблагоприятная погода ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 31 августа. Синоптики прогнозируют грозы, локальные ливни и град.

КОНКРЕТНО:

Куда обращаться по вопросу устранения подтоплений:

Жители Автозаводского района могут звонить в управление благоустройства и содержания дорог Автозаводского района - 293-35-13 или подрядную организацию МБУ «РЭД» - 269-16-26.

В Приокском районе можно обратиться в отдел коммунального хозяйства и содержания дорог районной администрации по телефону 465-51-87.

Жители Канавинского района могут оставить заявку на откачку по телефонам: 246-14-29; 246-00-81 – приемная администрации Канавинского района; 246-16-37; 246-16-20 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района; 246-10-00 – АО «ДК Канавинского района»; 217-33-88; 283-89-33 – ООО «ДУК «Заречье»; 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП «ГУК».

В Советском районе – дежурному администрации Советского района по номеру 417-25-01, МБУ «РЭД» -269-16-26, или в управление коммунального хозяйства администрации Советского района - 417-11-36.

В администрации Нижегородского района для жителей работает круглосуточный телефон дежурного: 433-87-10.

Жители Сормовского района могут обратиться по телефону 222-03- 17, а по вопросу устранения подтоплений на придомовых территориях - в свою управляющую компанию.

В Московском районе круглосуточно можно оставить заявку по номеру – 270-35-01.

Жители Ленинского района могут оставить заявку на откачку воды на муниципальной дороге в МБУ «РЭД» по номеру телефона: 269-16-26. Если дорога относится к придомовой территории, обращаться необходимо в свою управляющую компанию.