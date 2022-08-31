35-летний мужчина подозревается в убийстве матери в Вадском районе Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Вадском районе 35-летний мужчина подозревается в убийстве собственной матери. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 августа между подозреваемым и его матерью произошла ссора. В результате которой, мужчина сначала избил, а потом задушил женщину. От рук сына она погибла. Убийство произошло по улице Сельская села Дубенское Вадского района Нижегородской области.

Злоумышленник отказался от дачи показаний. Он воспользовался положением статьи 51 Конституции Российско Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

По данным Следственного Управления, в отношении мужчины мера пресечения будет избрана в ближайшее время.