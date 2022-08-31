В Дзержинске приступили к формированию бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Главное, на что я поручил обратить внимание администрации города при формировании бюджета на 2023 год, – это учет мнения жителей в распределении части расходов городского бюджета на реализацию их инициатив в рамках губернаторского проекта «Вам решать!», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также других инициативных проектов, осуществляемых на местном уровне. Особое внимание – социальной сфере, молодёжи, в том числе ремонтной кампании».

Традиционно бюджет на 2023 год будет являться социально ориентированным. При этом приоритетами остаются выплаты «указным» категориям работников бюджетной сферы, софинансирование национальных проектов, таких как «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство» и других, а также областных программ.

Необходимо отметить, что ежегодно объем софинансирования местного бюджета для участия в федеральных и областных программах увеличивается. Так, в 2021 году он составил порядка 143 миллионов рублей, а на 2022 год в бюджете предусмотрено 254 миллиона рублей. Отметим, что благодаря активному участию администрации города в региональных и федеральных программах и национальных проектах, на каждый рубль собственных средств бюджета в 2022 году удалось привлечь 8 рублей из регионального и федерального бюджетов.

«В настоящий момент мы только приступили к формированию бюджета города на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Наша задача, как и в предыдущие годы, это формирование сбалансированного бюджета по доходам и расходам; определение приоритетных направлений расходов городского бюджета; недопущение образования кредиторской задолженности, – прокомментировал заместитель главы администрации, директор департамента финансов Сергей Федоров. – При планировании доходов на следующий год мы придерживаемся сдержанного оптимизма, поскольку важен надежный прогноз, который позволит гарантированно исполнить все принятые обязательства перед гражданами, а также поставщиками и подрядчиками наших муниципальных учреждений. Будет проводиться взвешенная долговая политика, направленная на снижение объема муниципального долга, накопленного городом с 2006 года, а также на снижение расходов на его обслуживание. После доведения областным Правительством объемов финансовой помощи мы окончательно сформируем проект городского бюджета на 2023-2025 годы и направим его на рассмотрение депутатам городской Думы и Контрольно-счетной палате города. Важно отметить: мы стремимся к тому, чтобы бюджет был понятен и доступен абсолютно каждому. Осенью мы сформируем очередную брошюру «Бюджет для граждан», где в простой и наглядной форме будут описаны доходы и расходы бюджета на 2023-2025 годы, процесс его подготовки и принятия, особенности и приоритеты в направлениях расходования средств».