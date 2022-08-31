Автослесарь пострадал при взрыве колеса в Арзамасе 27 августа Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Слесарь по ремонту автомобилей получил тяжелые травмы при взрыве покрышки в городе Арзамас Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, слесарь 27 августа выполнял шиномонтажные работы в помещении транспортной компании по улице Калинина города Арзамас. При выполнении работ взорвалась покрышка. В результате этого мужчина 35 лет получил удар по голове металлическим диском колеса. Это причинило тяжкий вред его здоровью.

Следственным отделом по городу Арзамас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования охраны труда».

Также стоит отметить, что расследование по данному делу продолжается. Юридическая оценка будет дана сотрудникам транспортной компании, которые ответственны за безопасность на данном на рабочем месте и которые допустили травмирование слесаря.

Напомним, СК возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья», после того, как во время движения у троллейбуса №31 взорвалось левое заднее внутреннее колесо.