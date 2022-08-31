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Общество31 августа 2022 9:47

Татьяна Скоробогатова: «В Нижнем Новгороде делается все необходимое, чтобы была возможность спокойно оставить детей в «продленке» и не переживать за их безопасность»

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Татьяна Скоробогатова прокомментировала увеличение времени работы групп продленного дня в нижегородских школах до 18:00

«С началом учебного года родителям важно организовать не только занятия для своего ребенка, но и продумать, как он будет проводить время после окончания уроков. К сожалению, для многих это большая проблема. Например, если ребенок еще маленький и его сложно оставить одного дома, оба родителя работают, а бабушки и дедушки не могут с этим помочь, потому что либо сами еще работают, либо далеко живут, то группы продленного дня – это настоящее спасение. Мы понимаем, что ребята находятся под постоянным присмотром, с ними занимаются, они общаются с одноклассниками и гуляют в кругу знакомых. Важно, что и выполнение заданий проходит под присмотром учителя, который всегда может разъяснить непонятный момент или помочь разобраться с трудной темой. А увеличение времени работы «продленок» в Нижнем Новгороде до шести часов дает возможность родителям забрать ребенка уже после своей работы», – сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Она особо отметила, что с этого года вводится единый тариф на оплату «продленки», но для отдельных категорий она станет бесплатной. Такую возможность получат малообеспеченные и многодетные семьи, дети-инвалиды, семьи с нетрудоустроенными родителями, сироты, а также семьи, в которых есть погибшие при исполнении служебного долга.

«Если у родителей есть альтернатива «продленке» – они всегда ей могут воспользоваться. Но сейчас в Нижнем Новгороде делается все необходимое, чтобы была возможность спокойно оставить детей в «продленке» и не переживать за их безопасность пока ты работаешь», – добавила Татьяна Скоробогатова.