Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, председатель фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов возглавит Попечительский совет НГЛУ

Вячеслав Никонов также более двух лет является Почётным профессором НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

Попечительские советы в высших образовательных учреждениях страны создаются в соответствии с распоряжением Министерства науки и высшего образования РФ. В Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова процесс формирования Совета был начат в начале года, а 30 августа первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, председатель фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов принял на себя миссию Председателя Попечительского совета.

«Согласие Вячеслава Алексеевича возглавить Попечительский совет НГЛУ – чрезвычайная честь для нашего университета, - говорит ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Вячеслав Алексеевич много лет является большим другом и желанным гостем Лингвистического университета и более двух лет он является Почётным профессором НГЛУ. Его лекции по российской и мировой истории пользуются неизменным успехом среди наших студентов, его принципиальность в вопросах политики и культуры, стремление сохранить Русский мир для последующих поколений созвучны миссии Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. И мы рады, что появляются всё новые поводы для нашего сотрудничества и встреч».

Советник ректора НГЛУ, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов отмечает, что Попечительский совет университета является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях развития НГЛУ, содействия решению текущих и перспективных задач Университета, содействия привлечению дополнительных ресурсов для обеспечения его деятельности и развития, а также осуществлению контроля за использованием дополнительно привлеченных средств.

«К целям Попечительского совета также относится участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием, - говорит Евгений Семёнов. – Назначение Вячеслава Никонова председателем Попечительского совета НГЛУ послужит залогом высочайшего и безупречного качества работы данного коллегиального органа».

НГЛУ стал первым региональным вузом, заключившим с МГУ Соглашение о запуске совместных сетевых программ доп.образования и профессиональной переподготовки

Кроме того, НГЛУ стал первым региональным вузом, заключившим с МГУ Соглашение о запуске совместных сетевых программ доп.образования и профессиональной переподготовки. В процедуре подписания документа, которая прошла в Москве 30 августа, так же принимали участие декан факультета государственного управления МГУ, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, Вячеслав Никонов, ректор НГЛУ Жанна Никонова и советник ректора НГЛУ Евгений Семенов.

«Заключение данного Соглашения – это не просто событие, которое положит начало новым востребованным программам, оно поистине историческое для обоих университетов. Подобный образовательный проект в сотрудничестве с региональным вузом первый в истории МГУ, и несомненно, это большая честь для Лингвистического университета – выступить партнером ведущего вуза страны. И это доказывает высокий уровень качества наших образовательных услуг», - сказала ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Ректор также подчеркнула, что программы, которые будут реализованы в рамках заключенного Соглашения, направлены на профессиональную переподготовку как переводчиков, так и госслужащих.

Фото: пресс-служба НГЛУ.