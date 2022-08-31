В Мининском университете вновь введен масочный режим

В связи с тем, что в регионе наблюдается повышение уровня заболеваемости COVID-19, в Мининском университете принято решение вновь ввести ряд ограничений, направленных на предотвращение распространения вируса. Соответствующий указ был подписан ректором вуза Виктором Сдобняковым:

“В первую очередь мы должны позаботиться о студентах и сотрудниках вуза, постараться свести количество заболевших к минимуму. Поэтому снова возвращаемся к масочному режиму, проверкам термометрии, использованию приборов для обеззараживания и рециркуляции воздуха, а также усиливаем контроль качества проведения ежедневной влажной уборки и режима проветривания учебных аудиторий и рабочих кабинетов, - прокомментировал Виктор Сдобняков.

Ограничения также коснутся совещаний и планерок, которые теперь будут проводиться в формате видео-конференц-связи. А также вновь вводится социальная дистанция, которая обозначается сигнальными разметками на полу и предметах мебели.

Вакцинация для сотрудников вуза и студентов организована прямо в университете. И конечно, студенты, имеющие повышенную температуру тела или признаки заболевания - кашель, насморк, головная боль - не будут допускаться к занятиям.

“Важно, беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Отмечу, что торжественная линейка первокурсников пройдет в очном формате в сквере на площади Минина и Пожарского с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для тех, кто не сможет посетить праздник очно, запланирован прямой эфир в официальной группе ВКонтакте Мининского университета”, - отметил ректор.