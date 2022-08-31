Минздрав опубликовал рейтинг больниц Нижегородской области Фото: Ксения Высотина

Минздрав Нижегородской области подготовил рейтинг медицинских организаций за первую половину 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Медицинские организации, ставшие лидерами рейтинга, поделены на три уровня. I уровень – районные организации, II уровень – межрайонные организации, III уровень – региональные центры высоких технологий.

– Клиническая и управленческая эффективность, а также число обоснованных жалоб - в совокупности определяют рейтинговую позицию, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось о рейтинге лучших школ Нижегородской области. При его составлении учитывались данные о поступлении выпускников этих школ в ведущие вузы страны.

КОНКРЕТНО:

Лидеры рейтинга за первое полугодие 2022 года:

Организации I уровня (районный уровень):

- Воротынская ЦРБ

- Сосновская ЦРБ

- Воскресенская ЦРБ

- Варнавинская ЦРБ

- Княгиниская ЦРБ

Организации II уровня (межрайонные):

- БСМП им М.Ф.Владимирского г.Арзамас

- БСМП г.Дзержинск

- ГКБ 29 (Нижний Новгород)

- ДГБ 42 (Нижний Новгород)

- ГКБ 38 (Нижний Новгород)

Организации III уровня (региональные центры высоких технологий):

- Нижегородский областной клинический онко диспансер

- Нижегородская областная больница им. Н.А. Семашко

- ГБ 35 (Нижний Новгород)

- СККБ / Кардиохирургическая больница (Нижний Новгород)

- ГБ 33 (Нижний Новгород)