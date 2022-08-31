Минздрав опубликовал рейтинг больниц Нижегородской области
Фото: Ксения Высотина
Минздрав Нижегородской области подготовил рейтинг медицинских организаций за первую половину 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Медицинские организации, ставшие лидерами рейтинга, поделены на три уровня. I уровень – районные организации, II уровень – межрайонные организации, III уровень – региональные центры высоких технологий.
– Клиническая и управленческая эффективность, а также число обоснованных жалоб - в совокупности определяют рейтинговую позицию, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось о рейтинге лучших школ Нижегородской области. При его составлении учитывались данные о поступлении выпускников этих школ в ведущие вузы страны.
КОНКРЕТНО:
Лидеры рейтинга за первое полугодие 2022 года:
Организации I уровня (районный уровень):
- Воротынская ЦРБ
- Сосновская ЦРБ
- Воскресенская ЦРБ
- Варнавинская ЦРБ
- Княгиниская ЦРБ
Организации II уровня (межрайонные):
- БСМП им М.Ф.Владимирского г.Арзамас
- БСМП г.Дзержинск
- ГКБ 29 (Нижний Новгород)
- ДГБ 42 (Нижний Новгород)
- ГКБ 38 (Нижний Новгород)
Организации III уровня (региональные центры высоких технологий):
- Нижегородский областной клинический онко диспансер
- Нижегородская областная больница им. Н.А. Семашко
- ГБ 35 (Нижний Новгород)
- СККБ / Кардиохирургическая больница (Нижний Новгород)
- ГБ 33 (Нижний Новгород)