Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев принял участие в педагогическом форуме в Нижнем Новгороде

Анзор Музаев, глава федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, посетил Нижегородскую область с целью внедрения в регионе принципов снижения бюрократической нагрузки на систему образования.

Глава Рособрнадзора принял участие в традиционном августовском педагогическом форуме, в котором приняли участие 1 850 человек: руководители органов управления в сфере образования, управленческие команды школ и детских садов, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, заместители глав администраций всех городских и муниципальных округов, муниципальных районов Нижегородской области.

- Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен «Годом педагога и наставника» с целью признания особого высокого статуса педагогической профессии. Сегодня есть возможность продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом. Нижегородская область активно развивает сферу образования - это проекты наставничества, система психолого-педагогических классов, профессиональные конкурсы педагогов, а также федеральные проекты и региональные программы, реализуемые в рамках национального проекта «Образование», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, приветствуя участников форума.

Также в работе форума приняли участие: заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова, представители Министерства просвещения Российской Федерации.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал форумчанам о грядущем снижении бюрократической нагрузки на учителей, а также отметил особую роль Нижегородской области во внедрении этого опыта. Нижегородский опыт по оптимизации организации образовательной деятельности получил высокую оценку на федеральном уровне. В результате регион вошел в число пилотных субъектов, где проводилась апробация процедур по снижению бюрократической нагрузки.

- Мы заинтересованы в том, чтобы максимально разгрузить учителей страны от того потока бумаг, который в последние годы свалился на их плечи, - сказал Анзор Музаев. - Мы создали межведомственную рабочую группу, члены которой изучали проблему, в течение года в пяти пилотных субъектах апробировали систему снижения бюрократической нагрузки. Недавно коллеги из Нижнего Новгорода рассказали, что у них тоже есть подобный опыт, они занимались этим вопросом параллельно. Мы ознакомились с их опытом и были приятно удивлены. Коллегами проделан очень большой объем работы, и их результаты оказались настолько успешны, что в нашем эксперименте появился шестой субъект. В ближайшее время будет вестись работа по снижению документарной нагрузки во всей школе. В Нижнем Новгороде работа проводилась давно, есть серьезный результат. Мы его проанализируем и будем тиражировать на всю страну.

- Новый учебный год продолжит быть годом развития, – отметила Ольга Петрова. - Мы продолжаем перепроектировать региональную систему образования в соответствии с вызовами времени. Она должна стать подобно композиту – прочной, легкой, гибкой, современной. Базовым компонентом нашей региональной композитной стратегии являются стратегические проекты и инициативы Министерства просвещения, молодёжные инициативы, Российское движение детей и молодежи, возможности национального проекта «Образования» и лучшие традиции нашего региона. Время спящих, «неживых» программ развития образования в муниципалитетах, программ развития образовательных организаций уходит. На смену ему приходят «живые», гибкие программы, программы саморазвития и созидания.

В рамках форума детально изучались задачи реализации в регионе проекта «Школа Минпросвещения России», сделан акцент на особенностях идеологической воспитательной работы с обучающимися и педагогическими работниками в образовательных организациях. Затрагивались вопросы внедрения федеральной государственной информационной системы «Моя школа» и ключевые аспекты организации эффективной работы муниципальных управленческих команд системы образования, управленческих команд образовательных организаций. Более тридцати секций форума проходили на нескольких площадках, одной из которых стал Мининский университет.

- Мининский – это центр патриотического воспитания, центр дополнительного образования для учителей и школьников и, самое главное, помощник в подготовке кадров для школ Минпросвещения. Мы открыты к сотрудничеству со школами, муниципалитетами, отвечаем на актуальные вызовы региональной системы образования и готовы работать в соответствии с государственными приоритетами, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Тему снижения бюрократической нагрузки на систему образования продолжили обсуждать в Кремле во время межведомственного регионального совещания. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, представители министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов, муниципалитетов, руководителей общеобразовательных организаций. В ходе совещания были затронуты вопросы, как создать унифицированную систему для мониторинга деятельности образовательных организаций и избежать избыточного количества запросов от различных ведомств. По итогу было принято решение создать рабочую группу для решения этих вопросов.

Кроме того, в ходе визита руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева посетил новую школу в поселке Новинки, где принял участие в выдаче лицензии на образовательную деятельность учреждения.