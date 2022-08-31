Предприниматели Дзержинска могут получить грант до 500 тысяч рублей

Предприниматели Дзержинска могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе, который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К участию в конкурсе приглашаются молодые предприниматели (до 25 лет), и социальные предприятия, внесенные в Реестр социальных предприятий.

Напомним, обязательным условием подачи заявки является прохождение обучения. Обучающая программа «Основы предпринимательской деятельности» проходит в онлайн и офлайн-форматах.

«Только через дзержинский Центр «Мой бизнес» обучение прошли 70 человек, который потенциально могут являться грантополучателями, – пояснила директор Центра развития предпринимательства г. Дзержинска Екатерина Стрижова. – Это один из лучших показателей по региону, свидетельствующий не только о развитии бизнеса непосредственно в Дзержинске, но и об информированности предпринимателей о мерах государственной поддержки. Отмечу, что на данный момент заявки на получение гранта подали _ человек, остальные могут пройти обучение во втором потоке и еще успеть заявиться».

Сумма гранта, которую может получить молодой или социальный предприниматель, составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Обязательным условием для получения является обеспечение софинансирования со стороны предпринимателя в размере не менее 25% от стоимости проекта. Софинансирование должно быть произведено с начала реализации проекта, но не ранее 1 января и не позднее 31 декабря текущего года. Срок использования гранта также до 31 декабря 2022 года.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте. Зарегистрироваться на второй поток обучения (до 10 сентября).

Полную консультацию можно получить в дзержинском центре «Мой бизнес» по телефонам: 8-8313-25-80-85, 8-920-027-43-00.