В Дзержинске отремонтируют фасад здания центрального почтамта

Фасады зданий центрального отделения почты России в Дзержинске и примыкающего к нему знания, в котором расположено отделение полиции, по адресам площадь Дзержинского № 4 и № 5 будут отремонтированы в 2022 году.

«Ремонт фасада будет выполнен от арки, выходящей на проспект Дзержинского, до арки, выходящей на проспект Ленина. Многие жители обращали внимание на удручающее состояние этого красивого здания в самом центре города. Нам удалось привлечь внебюджетные средства на его восстановление. Таким образом, благоустроенный центральный сквер обретет достойное обрамление. Фасаду будет возвращён его исторический красивый цвет, который будет гармонично сочетаться со всеми зданиями вокруг и общей концепцией оформления центральной площади», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Восстановление фасадов исторических зданий в центре города Дзержинска и объектов культурного наследия началось в 2019 году после разработки паспортов колористической окраски. За это время отремонтировано 74 фасада зданий и 33 архитектурных элемента ограждения придомовой территории.

Кроме того, в Дзержинске в текущем году на средства, аккумулированные в Фонде капитального ремонта Нижегородской области, производится ремонт фасадов порядка 30 жилых многоквартирных домов в центральной части города: на Парковой аллее, улицах Кирова и Гагарина, площади Маяковского и бульваре Мира, а также по одному из самых протяженных центральных проспектов – проспекту Ленина.

Напомним, в 2022 году в историческом центре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство второй очереди Центрального парка культуры и отдыха, сквера на площади Дзержинского и пешеходной улицы Парковая аллея. Работы выполнены на 80%.