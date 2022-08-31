Нижегородский ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Игорем Ларионовым

Контракт с игроком рассчитан на год. Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий Игорь Ларионов заключил двусторонний однолетний контракт с ХК «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее между игроком и клубом был заключен пробный контракт, но в ходе предсезонных игр показал высокую результативность.

-Игорь забросил за нашу команду 5 шайб, добавив к ним 3 результативные передачи. Желаем нападающему продолжить результативные выступления за «Торпедо» в предстоящем Чемпионате КХЛ! - добавили в пресс-службе.

К слову, информация о том, что Ларионов-младший останется в составе «Торпедо», была и раньше. Так, на предсезонной пресс-конференции генеральный менеджер клуба Максим Гафуров заявил, что считает вопрос с Ларионовым уже решенным.