С 1 сентября плата за ОДН будет рассчитываться по-новому

С 1 сентября 2022 года вступает в силу Постановление Правительства России № 92 от 03.02.2022г., которое изменит порядок расчетов за общедомовые нужды (ОДН) между жителями и управляющими компаниями. Изменения коснутся многоквартирных домов с выбранной и реализованной формой управления – УК, ТСЖ, ТСН и т.д.

Напомним, что электроэнергия, используемая на общедомовые нужды, это не только и не столько освещение в подъезде. В первую очередь – это разница между объемом электроэнергии, учтенной общедомовыми приборами учета, и объемом электроэнергии, потребленной помещениями многоквартирного дома. Кроме того, электроснабжение необходимо для обеспечения работы лифтов, освещения в подвале, на чердаке, в кабине и шахте лифта, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, электроинструментов, которые используются для ремонта многоквартирного дома, и иного внутридомового оборудования.

Что изменится

До 1 сентября 2022 года жители многоквартирных домов оплачивали электроэнергию на ОДН в рамках норматива потребления. Но иногда реальный расход электроэнергии на ОДН многоквартирного дома может превышать установленный норматив. Поэтому разницу между нормативом и фактическим объемом потребленной электроэнергии оплачивали управляющие компании (в случае, если протоколом общего собрания собственников не был определен иной порядок начислений за ОДН).

С 1 сентября 2022 года оплачивать потребленные ресурсы, которые используются для нужд общего пользования, жильцы будут в полном объеме по показаниям общедомового счетчика.

Как оплачивать

Законом предложено в первом квартале каждого года производить корректировку платежей с доначислением собственникам сверхнормативного объёма ОДН (при его наличии).

Так как сумма ОДН после перерасчета за целый год может оказаться значительной, собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут выбрать иной порядок расчета:

1. Рассчитываться ежемесячно за фактические объемы ОДН;

2. Рассчитываться за ОДН, определенный исходя из статистики среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам года;

Отметим, что для разъяснения изменений в законодательстве, гарантирующий поставщик провел информационно-разъяснительную работу с управляющими компаниями региона. Дополнительно сообщаем, во взаимоотношениях «ТНС энерго НН» с клиентами и с жилищными организациями при этом ничего не меняется.