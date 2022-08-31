Филиал «Нижновэнерго» стал финалистом «Премии города»

Проект филиала «Нижновэнерго» «Заправочный комплекс для электромобилей» вошел в шорт-лист финалистов премии Нижнего Новгорода-2022

На конкурс были поданы 94 заявки, над отбором лучших из лучших работали 70 экспертов. В итоге в шорт-лист вошли 34 заявки, из которых впоследствии отобрали 15 победителей.

В номинации «Промышленность, предпринимательство и IT- технологии» было представлено 8 работ. Филиал «Нижновэнерго» представил проект «Заправочный комплекс для электромобилей» и вошел с ним в тройку лидеров.

На сегодняшний день филиалом «Нижновэнерго» установлено 8 заправок: 2 быстрые заправки – на пл.Маркина, рядом с Речным вокзалом, и возле стадиона, а также рядом с обновленным парком «Швейцария» и Речным вокзалом на Нижне-Волжской набережной открыты 2 новых заправочных хаба, включающих в себя как быстрые заправки, так и медленные.

«Сейчас люди все больше и больше интересуются экологической безопасностью, экологической чистотой тех мест, где живут, поэтому я думаю, что это направление в нашем регионе будет развиваться, тем более, что его поддерживает руководство области, – за электротранспортом наше будущее!», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.