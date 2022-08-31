Летучая мышь залетела в квартиру многоэтажки в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Летучая мышь проникла в квартиру ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Нижний Новгород. Без цензуры».

Животное залетело в квартиру многоэтажного дома и забралось за шкаф, чтобы отдохнуть. На видео, опубликованном в сообществе, нижегородка пытается вытащить незваного гостя с помощью палки. Мыши это не понравилось, что она всячески пыталась показать своим шипением.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря, в комментариях сообщества. Кого-то летучая мышь очень напугала, другим же показалась милой.

– Зачем палкой? Рукавицей или полотенцем накройте, она прижмётся, и выпустите. Они безобидные, – посоветовала нижегородка в комментариях.

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