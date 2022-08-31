Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 31 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Неблагоприятная погода ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 31 августа. Синоптики прогнозируют грозы, локальные ливни и град. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, во время грозы могут наблюдаться сильные порывы юго-западного ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Вероятность стихии сохранится до конца дня, предупреждают метеорологи.

Погода в Нижегородской области после затяжной аномальной жары испортилась в минувший вторник. Вчера в областном центре и ряде районов прошел сильный ливень, местами прогремели грозы.