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Общество31 августа 2022 5:28

Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 31 августа

Также вероятны порывы ветра до 18 метров в секунду
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 31 августа.

Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 31 августа.

Фото: СОЦСЕТИ

Неблагоприятная погода ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области 31 августа. Синоптики прогнозируют грозы, локальные ливни и град. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, во время грозы могут наблюдаться сильные порывы юго-западного ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Вероятность стихии сохранится до конца дня, предупреждают метеорологи.

Погода в Нижегородской области после затяжной аномальной жары испортилась в минувший вторник. Вчера в областном центре и ряде районов прошел сильный ливень, местами прогремели грозы.