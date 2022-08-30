Масочный режим ввели в Мининском университете Нижнего Новгорода ФОТО: пресс-служба Мининского университета

Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вводят в Мининском университете. Об этом сообщает пресс-служба Мининского университета.

С заботой о здоровье студентов и сотрудников, в вузе ввели масочный режим, социальную дистанцию, а также организовали вакцинацию прямо в университете.

По данным пресс-службы университета, совещания сотрудников будут проходить по видео-конференц-связи. А студенты с температурой или другими признаками заболевания не будут допускаться к занятиям.

– Важно, беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Отмечу, что торжественная линейка первокурсников пройдет в очном формате в сквере на площади Минина и Пожарского с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для тех, кто не сможет посетить праздник очно, запланирован прямой эфир в официальной группе ВКонтакте Мининского университета, – отметил ректор вуза Виктор Сдобняков.