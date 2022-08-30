Восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 30 августа Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Нижнем Новгороде достигли 8 баллов 30 августа в 18.00. О трудной ситуации на дорогах сообщается на сервисе Яндекс.Пробки.

Завершив рабочий день, одни нижегородцы спешат домой, а другие за покупками к началу учебного года. На время в дороге может также повлиять ливень, который прошел недавно в Нижнем Новгороде.

Затруднительно съехать по Окскому съезду в направлении к улице Крупской.

На пересечении улиц Бекетова и Нартова, по данным сервиса, серьезные пробки могут быть вызваны дорожными работами и ДТП. А на улице Ванеева, по словам очевидцев, около театра оперы и балета выключен светофор.

Трудно выехать с улицы Звездинка в сторону сквера имени Максима Горького.

Длинные пробки остановили движение к Московскому шоссе – транспорт «стоит» на съезде с Метромоста, вдоль площади Революции и на улице Советской. В обратном направлении забита улица Мурашкинская. Это может быть связано с дорожными работами на пересечении улицы Советской с улицей Ивана Романова.

Также в нижней части города остановилось движение на улице Самаркандской, по направлению к Канавинскому мосту.

В Сормовском районе затруднено движение транспорта по улице Щербакова в направлении к Центру Сормова. В этом же направлении «стоит» улица Белозерская. И также к Центру тяжело добраться по Юбилейному бульвару.

Нижегородцам, которые готовят детей к школе, во время простоя в пробках полезно будет узнать, как и почему подорожали школьные принадлежности в Нижегородской области в 2022 году.