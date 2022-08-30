Электрички, следующие из Нижнего Новгорода в Казань и Киров, будут останавливаться в Перевозе и Пижме. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

С 30 августа ускоренная электричка, курсирующая между Нижним Новгородом и Казанью, будет ежедневно останавливаться на станции Перевозская в 09:14 и 18:27. С 12 сентября «Ласточка» сообщением «Нижний Новгород- Киров» будет останавливаться на станции Пижма.

По словам Глеба Никитина, такие решения приняты в связи с многочисленными просьбами местных жителей, проживающих в этих районах.

- Когда я был в начале августа в Тоншаевском районе, в поликлинике ко мне обратились с просьбой – нужна в Пижме остановка "Ласточки", которая идет в Киров. На рабочей встрече с местной администрацией эту просьбу озвучил уже глава района. Сразу позвонил начальнику ГЖД Сергею Дорофеевскому, просил вопрос проработать, - рассказал глава региона.

Как можно наблюдать, вопрос решился благополучно, и теперь местным жителям не надо добираться до областного центра, чтобы сесть на электричку, следующую в направлении Кирова или Казани.

Напомним, скоростные электропоезда «Ласточка» в Киров из Нижнего Новгорода были запущены в начале июля, ускоренная электричка в Казань начала курсировать 4 августа.