Три машины столкнулись на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде 30 августа

Три машины столкнулись в Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде 30 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Три автомобиля столкнулись на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде 30 августа. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам ведомства, водитель «УАЗа Патриот» выбрал небезопасную дистанцию. В результате этого произошло столкновение с двумя впереди идущими автомобилями. Все три машины двигались от улицы Куйбышева в сторону улицы Московское шоссе.

Пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2114.

Ранее сообщалось, 22 августа на подъезде к деревне Аксеново водитель ВАЗа 21102 не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. Мужчина со стажем вождения 30 лет был пьян. В том ДТП погиб пассажир – женщина.