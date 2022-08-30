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Общество30 августа 2022 11:27

Жители Лысковского района попрощались с Виктором Рихтером 29 августа

Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Днем 29 августа в селе Летнево прошел траурный митинг ФОТО: администрация Лысковского муниципального округа

Днем 29 августа в селе Летнево прошел траурный митинг ФОТО: администрация Лысковского муниципального округа

Прощание с Виктором Рихтером, погибшим в ходе специальной военной операции, состоялось в Лысковском районе Нижегородской области 29 августа. Об этом в своем сообществе ВКонтакте сообщает администрация Лысковского района.

60-летний Виктор Рихтер погиб 18 августа при исполнении воинского долга. Это случилось в Харьковской области.

Днем 29 августа в селе Летнево прошел траурный митинг. С погибшим пришли проститься родственники, друзья, односельчане, а также министр сельского хозяйства и продовольствия Нижегородской области Николай Денисов и глава Лысковского округа Виктор Иванов .

«КП - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Виктора Рихтера.