16-летний подросток закидал камнями 40-летнюю женщину в Сергаче

В Сергаче задержали 16-летнего подростка, который закидал камнями взрослую женщину. Потерпевшая с травмами была доставлена в местную больницу, которая передала телефонограмму в полицию. Следом заявление поступило и от самой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 августа. Причиной конфликта стало то, что 40-летняя жительница Сергача не отпускала свою дочь гулять с задержанным. Оно и понятно: парень в свои 16 лет состоит на учете в полиции, а в прошлом году и вовсе привлекался по уголовной статье за умышленно причинение вреди здоровью.

- Юноша пришел к дочери потерпевшей, и во время разговора на приусадебном участке между матерью девушки и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний стал бросать в неё подручные предметы с земли, в результате чего женщина получила телесные повреждения, - рассказали в полиции.

Хулигана задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Составлен административный протокол по статье «Побои», а потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить степень причиненного вреда.