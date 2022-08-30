Коттедж за 175 миллионов продают в Нижегородской области. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Нижегородской области выставили на продажу коттедж стоимостью 175 миллионов рублей. Роскошный особняк находится в элитном коттеджном поселке «Приозерный» в Богородском районе. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Дом площадью 529 квадратных метров построен в классическом стиле: белые колонны, эркер, полукруглые боковые фасады – все это выделяет постройку на фоне других домов. К дому прилагается участок площадью 36 соток, на котором также располагается котельная и гараж на две машины. По периметру участка есть кованый забор, а также живая изгородь из 45 туй.

Как говорится в тексте объявления, водоснабжение и канализация в поселке центральные, но рядом с домом есть собственная скважина. Судя по фото, в доме еще никто никогда не жил: внутри в помещениях выполнена чистовая отделка, все коммуникации подведены. Будущему хозяину лишь придется позаботиться о дизайне интерьера и меблировке комнат.

В объявлении также указано, что торг при покупке не исключается.