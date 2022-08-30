Фонтан залили пеной на Черном пруду в Нижнем Новгороде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фонтан в сквере «Черный пруд» в Нижнем Новгороде наполнили пеной. О вандализме сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».
Вечером, 29 августа 2022 года, в фонтан на Черном пруду добавили мыло и декоративное сооружение наполнилось пеной.
Безобидная пенная вечеринка, может привести к серьезным последствиям. Из-за агрессивной среды мыла насосы фонтана могут выйти из строя. Тогда, его нужно будет тщательно очищать, а возможно, даже закрывать на ремонт.
Напомним, ранее фонтан на Черном пруду также заполняли пеной. Тогда поломки удалось избежать.
«КП – Нижний Новгород» направила запрос по данному случаю вандализма и возможному ремонту фонтана в городскую администрацию.