Три новых автобусных маршрута запустят в Нижнем Новгороде 1 сентября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Изменения маршрутной сети произойдут в Нижнем Новгороде 1 сентября. Об этом сообщает заместитель директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Дмитрий Рябушев в сообществе «Новая маршрутная сети Нижегородской агломерации» социальной сети «ВКонтакте».

Три новых автобусных маршрута, перевозчики которых уже определены, запустят 1 сентября.

Это автобусы с номерами А-4, А-36 и А-47.

«А-4» будет следовать через площадь Горького, до площади Минина и Пожарского. Этот маршрут введут из-за сокращения движения троллейбуса №31.

Маршрут «А-36» – Ближнеконстантиново – площадь Горького.

Автобус «А-47» запустят от ЖК «Новая Кузнечиха», до Верхних Печер.

Также Дмитрий Рябушев подвел первые итоги работы единого тарифного меню и присоединения к нему частных перевозчиков.

По его словам, количество поездок по льготным проездным возросло на 16 тысяч в сутки, по сравнению со средним количеством поездок до 23 августа 2022 года. А граждане не льготных категорий увеличили количество поездок на 11 тысяч в сутки.

– У людей появляются дополнительные возможности проезда в общественном транспорте. Они совершают пересадки, не переплачивая. У льготной категории граждан также появились дополнительные возможности – выгодный проезд на тех участках, где ранее они ездили как «платники», – так прокомментировал рост количества поездок Дмитрий Рябушев.