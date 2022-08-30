Площадь лесного пожара в Воротынском районе сократилась еще на 20 гектаров. Фото: Иван Макеев

В Воротынском районе на востоке Нижегородской области продолжается борьба с крупным лесным пожаром, который бушует здесь уже более двух недель. Однако, к счастью, в этом вопросе есть определенные успехи: после того, как пожар был локализован, площадь его ежедневно сокращается.

Так, по данным министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, за последние сутки площадь возгорания сократилась еще на 20 гектаров и сейчас составляет 30 га.

- В круглосуточном режиме проводится патрулирование периметра, осуществляется мониторинг территорий с применением беспилотных летательных аппаратов, продолжается работа по обновлению и расширению минерализованных полос, - сообщили в ведомстве.

Также на месте ЧП продолжает работать пожарная авиация. Все силы направлены на ликвидацию возгорания.