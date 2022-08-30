Скончался бывший глава нижегородского минимущества Владислав Бородачев

Бывший министр имущественных отношений правительства Нижегородской области Владислав Бродачев ушел из жизни на 76-м году жизни. Соболезнования в связи с утратой выразил губернатор Глеб Никитин.

- Талантливый ученый и педагог, прекрасный организатор и грамотный руководитель, он внес заметный вклад в научно-техническое и социально-экономическое развитие региона. Его богатых знаний, опыта, исключительной энергии и работоспособности будет не хватать коллегам и единомышленникам, - сказал глава региона.

Владислав Бородачев руководил региональным минимуществом в 2001-2003 годах. После отставки его трудовая деятельность была связана с ННГАСУ. С 2016 он стал советником при ректорате вуза. Владислав Бородачев являлся почетным работником высшего профессионального образования России, был награжден Почетным знаком Строительной славы и орденом «За заслуги в строительстве».