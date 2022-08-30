Памятник Омари Шарадзе появится в Нижнем Новгороде

Памятник Омари Шарадзе предложено установить в Нижнем Новгороде

Памятник Омари Хасановичу Шарадзе планируется установить в Нижнем Новгороде. Такая инициатива была одобрена депутатами на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, которое состоялось 30 августа под председательством Олега Лавричева.

Установить памятник-бюст нижегородскому деятелю планируется на площади его имени – так будет названа территория перед Музеем истории Горьковской железной дороги – в границах улиц Движенцев, Путейская, Клубная и Гороховецкая в Канавинском районе. Монумент будет изготовлен и установлен за счет благотворительных средств – в этом обещали помочь нижегородские предприниматели и промышленники.

Омари Шарадзе являлся главой Горьковской железной дороги с 1991 по 1999 годы, а до этого возглавлял Горьковский горисполком. Был депутатом Нижегородского областного законодательного собрания, в 1990-е годы - президентом и спонсором местного футбольного клуба «Локомотив». Позднее он работал директором филиала Центра наукоёмких технологий МПС РФ, затем занимался бизнесом - был президентом ЗАО «Русский лес». Омари Шарадзе ушел из жизни 26 ноября 2021 года в день своего 80-летия.